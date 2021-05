L'Aquila: inaugurato il Nucleo Carabinieri per la Tutela del patrimonio

E’ stata inaugurata stamane la sede del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale dell’Aquila, avviata il primo marzo 2021, competente per l’Abruzzo e il Molise.

Al taglio del nastro hanno partecipato il Ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, il prefetto della provincia dell’Aquila, Cinzia Torraco, il sindaco Pierluigi Biondi, l’Arcivescovo della città dell’Aquila, Cardinale Giuseppe Petrocchi, che ha benedetto i locali della sede del Nucleo in via Agnifili, messi a disposizione dal Comune dell’Aquila, e il Comandante generale dell’Arma, Gen. Teo Luzi che, nella cerimonia che è seguita nella sala Ipogea dell’Emiciclo, ha tenuto a sottolineare l’importanza del Nucleo per l’intero centro sud Italia.

"E' una giornata importante: abbiamo inaugurato questo nuovo reparto che si interessa di Beni culturali in un territorio strategico in termini di tutela del patrimonio culturale italiano", le parole del Generale Luzi, "soprattutto in un territorio che porta ancora le profonde ferite del terremoto".

"Vuole essere un segnale di fiducia, di ottimismo e rinascita" ha aggiunto il Comandante generale dell'Arma; "ovviamente, il reparto è nuovo ed è stato potenziato sotto tutti i profili: credo che l'elemento qualificante sarà lo spirito sinergico di collaborazione tra tutte le Istituzioni interessate alla salvaguardia della propria identità territoriale. I Carabinieri faranno la loro parte al fianco delle amministrazioni comunali, della Soprintendenza e delle altre Istituzioni pubbliche".