L'Aquila: tornano gli appuntamenti di "Avanti popolo!" a cura della Cgil

In attesa di poter riprendere le attività in presenza, Avanti Popolo! La Scuola del Popolo all’Aquila accoglie le modalità già avviate dalla Scuola del Popolo di Oristano e propone delle rubriche settimanali da diffondere sui social, su temi che già appartenevano al cartellone di iniziative in fase di svolgimento, prima di marzo 2020.

“L’insorgere della pandemia” si legge in una nota della Cgil “ci spinse ad interrompere ogni attività in presenza. In più di un anno ci siamo spesso interrogati/e sulla possibilità di continuare il lavoro già iniziato utilizzando le modalità a distanza a cui pian piano abbiamo fatto l’abitudine. Ma, se tali modalità sono utili e ci hanno permesso comunque di lavorare e di continuare nel nostro impegno sindacale quotidiano, non le abbiamo ritenute adeguate al programma della Scuola del Popolo Aq perché sarebbe venuto meno l’obiettivo principale del nostro impegno: ossia permettere un flusso di relazioni virtuose all’interno delle sedi Cgil”.

“Non a caso, proprio tenuto conto del tessuto sociale dell’Aquila e provincia, così disgregato dopo gli eventi sismici del 2009, l’impegno di Avanti Popolo! La Scuola del Popolo all’Aquila, voleva restituire alla Cgil un ruolo di punto di aggregazione sociale su temi di interesse comune con le tante realtà associative con le quali collaboriamo e condividiamo la difficoltà del territorio e la ricerca di soluzioni”.

“Le rubriche che proporremo, o meglio quelle con le quali diamo inizio a questa nuova esperienza, saranno affidate, infatti, a persone ed associazioni che già avevano aderito e partecipato all’elaborazione del cartellone e, comunque, manterranno le tematiche già individuate nel 2019”.

Le rubriche

Donne e territorio, a cura della Prof.ssa Alessia de Iure

Alessia ci testimonierà la presenza, soprattutto nelle nostre aree più interne, di donne che portano avanti, a vario livello, attività di imprenditoria femminile che restituiscono vita e valore ad un territorio difficile, paesaggisticamente molto bello e ricco di potenzialità.

Canto Popolare, a cura di Michele Avolio, fondatore dei DisCanto.

Michele Avolio da molti anni porta avanti la conoscenza e la diffusione del canto popolare, così come appreso in anni di ricerca etnomusicale. Aveva già collaborato con Avanti Popolo! nella conduzione di laboratori a Sulmona che la pandemia ci ha obbligato più volte ad interrompere.

Vite di artisti che operarono all'Aquila (secoli XV-XVIII), a cura del prof. Luca Pezzuto

Luca, docente UNIVAQ di storia del restauro e della critica d'arte che aveva già aderito al cartellone di Avanti Popolo, ci racconterà per immagini e parole, opere e aneddoti, le vite dei principali artisti operanti all'Aquila e dintorni dal Quattro al Settecento.

Salute mentale, a cura della radio web dell’Associazione 180 Amici L’Aquila

Con gli amici di 180 L’Aquila avevamo elaborato un cineforum dedicato alla salute mentale e degli interventi di tipo divulgativo. Li ritroviamo con la loro radio web che con molta generosità ci donerà delle pillole per Avanti Popolo!