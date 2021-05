Attività fisica nella terza età, a Collemaggio l’inaugurazione dell’Area Argento

"Il parco pubblico nasce come luogo di ricreazione, spazio d’incontro, svago e relax per persone di tutte le età. Nel corso degli anni si è arricchito di strutture ludiche sempre più accattivanti dedicate ai bambini o di percorsi ginnici articolati nel verde, rivolte ad un pubblico più adulto. Tutte queste iniziative però hanno reso il parco attraente e godibile più per il pubblico giovanile che per l’utenza, pur numerosa, degli anziani. Proprio da questa considerazione – riferisce l’assessore all’Ambiente del Comune dell'Aquila Fabrizio Taranta – ci è venuta l’idea di Area Argento: uno spazio dedicato alla terza età, all’interno del magnifico Parco di Collemaggio, immaginato come una palestra all’aperto".

"Un’area - continua Taranta - perfettamente integrata con quelle già esistenti, fornita di attrezzi appositamente studiati per l’attività fisica dei Senior “over-anta” che desiderano mantenersi in forma con semplici esercizi. Un’area sport per la terza età che pochissime città possono vantare in Italia e in Europa. Una regolare e moderata attività fisica è una delle regole su cui la medicina odierna insiste soprattutto per prevenire e migliorare il benessere psicofisico dell’essere umano, consigliandola ad ogni età come il primo e fondamentale passo per ottenere benefici fisici e psicologici, oltre a favorire la socializzazione. E’ ormai noto che una regolare e moderata attività fisica è il primo e fondamentale passo per ottenere benefici per lo spirito e il corpo e se fatta all’aria aperta e in compagnia diventa sinonimo di salute, benessere e buon umore. Perché aiuta a migliorare la circolazione, l’equilibrio e la coordinazione, ma soprattutto è un invito a socializzare e a stare insieme".

"Area Argento è nata, dunque, pensando prevalentemente ai nostri anziani, così duramente colpiti dai traumatici eventi del sisma prima e della pandemia poi, in riconoscenza della loro resilienza; per offrire loro la possibilità di socializzare utilizzando attivamente il loro tempo; per aiutarli ad essere consapevoli dell’importanza dell’attività fisica e per stimolarne le potenzialità psichiche".

Area Argento è comunque rivolta a tutti gli “over-anta”, perché:

migliora l’irrorazione cardiaca, grazie alla dilatazione dei vasi del cuore e sviluppo della performance del cuore: i muscoli utilizzano meglio l’ossigeno portato dal sangue e, per un dato sforzo, il flusso è minore ed il cuore si affatica meno;

migliora la resistenza muscolare e la coordinazione motoria;

migliora la circolazione;

diminuisce la pressione arteriosa;

rinforza le ossa;

migliora l’equilibrio fisico e psicologico;

migliora l’autostima.

"Vi esorto dunque – conclude l’assessore Taranta – a godere tutti di questa nuova area verde dedicata al fitness dolce, di prendervene cura, mantenendola sempre in buono stato, e di renderla viva".

L’inaugurazione di Area Argento è prevista per venerdì 4 giugno, alle ore 10:30.