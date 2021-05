Giunta: 660mila euro per pavimentazione in via C. Europea, via Da Vinci e via Amiternum

660mila euro per il rifacimento della pavimentazione stradale di via della Comunità Europea, via Leonardo Da Vinci e via Amiternum.

A stabilirlo è stata la giunta comunale dell’Aquila che, nella seduta odierna, ha approvato lo stanziamento all’esito di una ricognizione economico- finanziaria e reso disponibile attraverso la devoluzione di un mutuo con Cassa depositi e prestiti.

“Si tratta di arterie viarie tra le più trafficate, che interessano quartieri molto popolosi e per le quali la comunità attendeva una risposta da molto tempo. Entro l’estate i procedimenti tecnico-amministrativi con Cdp dovrebbero concludersi e l’aggiudicazione dell’appalto e l’inizio dei lavori è previsto per l’autunno. - spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna - Persiste la problematica relativa alla presenza di rotaie lungo il tracciato: una questione annosa su cui si tenterà di individuare una possibile soluzione, ma nel frattempo era fondamentale operare immediatamente per migliorare la circolazione, la sicurezza e la mobilità dell’intera area”.