Asl1, si è insediato il Collegio sindacale: Luca Verini presidente

Si è formalmente insediato il 28 maggio scorso, alla presenza del Direttore generale Roberto Testa, il Collegio sindacale della Asl 1: è composto da Luca Verini, designato dal Presidente della Regione Abruzzo e che il collegio, nella prima riunione ha scelto come presidente; Vitaliana Vitale, designata dal Ministro dell'Economia e delle finanze; Carla Mastracci, designata dal Ministro della Salute.

I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

L'organismo sarà in carica per tre anni.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 229/1999 (c.d. terza riforma sanitaria) – con il quale si è ultimato il processo di aziendalizzazione delle Aziende sanitarie ed Aziende ospedaliere – è stato introdotto l’articolo 3-ter del decreto legislativo n. 502/1992, che, nel modificare la disciplina dell’Organo di controllo delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ha, da un lato, cambiato la denominazione dello stesso (prima Collegio dei revisori, ora Collegio sindacale) e, dall’altro, ha allargato le funzioni ad esso attribuite, introducendo in aggiunta ai compiti già assegnati, quello di verificare l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico. Di conseguenza, le Aziende sanitarie hanno dovuto introdurre, al posto della contabilità finanziaria, fino a quel momento in uso, la contabilità economico-patrimoniale, caratteristica tipica delle aziende private, al fine di consentire, una verifica e un monitoraggio dei risultati della gestione aziendale, sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità.

In particolare, ai sensi del precitato articolo 3-ter, il Collegio sindacale ha il compito di: