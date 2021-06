Emergenza Covid, consegnate onorificenze alla Protezione Civile Abruzzo

L’impegno di tanti professionisti e volontari della protezione civile Abruzzo è stato riconosciuto ufficialmente anche attraverso il conferimento dell'onorificienza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per l’impegno profuso a favore della cittadinanza durante l’emergenza pandemica.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta stamane alla Prefettura dell’Aquila alla presenza del Prefetto Cinzia Torraco, del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e di sei volontari in rappresentanza delle 45 persone che sono state insignite dell’onorificenza.

“La pandemia da covid è stata per noi un’emergenza nuova - il commento di Silvio Liberatore, dirigente regionale del servizio emergenza di Protezione Civile - In questo anno e mezzo i nostri interventi sono stati principalmente di supporto al sistema sanitario che stava affrontando la crisi, in particolare nell’allestimento degli ospedali da campo e dei punti triage, ma anche di sostegno ai cittadini per ciò riguarda tutte le attività di supporto all’interno dei Covid hotel”.

“La Protezione Civile regionale eccellenza d'Abruzzo - le parole del Prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco - Ancora una volta a contrasto dell'ennesima emergenza l'intero Sistema si è profuso a tutela dell'incolumità dei cittadini. Un ringraziamento particolare ai volontari della protezione civile”.