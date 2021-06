Rete ospedaliera, Sulmona ospedale di I° livello: manterrà punto nascita

Sulmona conserverà il suo punto nascita, sebbene in deroga alla legge Lorenzin non raggiungendo il tetto dei 500 parti annui.

E’ quanto si evince dall’ultima bozza del piano regionale di riordino della rete ospedaliera.

In un primo momento, la Regione aveva classificato l’ospedale dell’Annunziata come presidio di base; poi, il dietrofront: il nosocomio di Sulmona sarà di primo livello, così come gli ospedali di L’Aquila, Avezzano, Chieti, Lanciano, Vasto, Pescara e Teramo.

Sei saranno i presidi di base: Ortona, Popoli, Penne, Atri, Giulianova e Sant'Omero.

Due i presìdi ospedalieri in zone particolarmente disagiate, sede di Pronto soccorso: Castel di Sangro e Atessa.

Così, Sulmona manterrà il punto nascita che, si legge nel documento elaborato dall'assessorato alla Sanità, “presenta tutti i requisiti tecnologici e di sicurezza di cui all'accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 per la valutazione delle richieste di mantenere in attività punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui e in condizioni orogeografiche difficili”. Nel documento si rappresenta, inoltre, che “sono in corso le procedure di reclutamento del personale al fine di garantire al punto nascita i requisiti di legge”. Nel giustificare la deroga la Regione prende in considerazione anche le insidie dovute a distanze chilometriche, tassi di infortunio, incidenti stradali e tempi di percorrenza, qualora le gestanti in carico al presidio ospedaliero sulmonese venissero costrette a ricorrere ad un punto nascita alternativo.

Tuttavia, non mancano le polemiche.

La sindaca di Sulmona, Annamaria Casini, parla di “sveltina della Regione che concede il primo livello solo sulla carta, senza provvedere a dotarlo delle necessarie professionalità. Se la situazione resterà questa, il piano sarà sicuramente bocciato dal ministero della Salute”, l’affondo della prima cittadina.