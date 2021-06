Vacanze: Green pass Covid, le regole per spostarsi in Italia e all'estero

Cosa serve per viaggiare all’interno del nostro Paese? Quando è necessario il Green pass e quando il tampone? Ecco una serie di domande e risposte per aiutare a capire quali passi bisogna fare per spostarsi tra una regione e l’altra.

COSA DICONE LE NORME IN VIGORE?

Avere il “green pass” o il “covid pass” significa disporre di una certificazione che attesti una tra queste condizioni: che si è stati vaccinati (almeno 15 giorni dopo la prima dose), che si è guariti dal Covid, che si è stati sottoposti a un tampone che ha dato esito negativo.

COME FACCIO AD AVERLO?

Entro metà giugno, secondo quanto dichiarato da Draghi, mentre il ministro per l’Innovazione Colao aveva parlato del 1 luglio, quando entreranno in vigore le regole europee, questo documento sarà disponibile in formato elettronico e si potrà scaricare anche sulle applicazioni IO e Immuni.

A COSA SERVE IL GREEN PASS?

Al momento basta avere l’esito del tampone, un documento che attesti di essere guariti dal Covid o il certificato di avvenuta vaccinazione (valido solo se sono passati almeno 15 giorni dalla prima dose). Dal 1 giugno, è necessario il “green pass” per partecipare ad attività come matrimoni, feste o banchetti. L’obbligo vale anche in zona bianca o gialla.

PER ANDARE IN VACANZA IN ITALIA SERVE IL GREEN PASS?

Dal 26 aprile ci si può spostare liberamente tra regioni e province autonome che si trovano in zona gialla o bianca, senza dover esibire né un tampone negativo, né il certificato di vaccinazione, né il documento che attesti la guarigione dal Covid . Al momento, con tutta Italia bianca o gialla, non è necessario avere un “green pass” per fare vacanze o gite fuori regione, tranne nei casi di restrizioni locali.

E SE LA MIA META DI VACANZA DIVENTASSE ARANCIONE O ROSSA?

Se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare in alcune regioni o province, il green pass potrebbe diventare necessario. Il decreto oggi in vigore stabilisce che è necessario per spostarsi tra regioni arancioni o rosse per motivi legati al turismo. Per spostamenti di salute, lavoro, necessità e urgenza, invece, è sufficiente l’autocertificazione.

COSA SI DEVE FARE PER I VIAGGI ALL’ESTERO?

Dal primo luglio è atteso il varo del pass europeo. Quindi fino a quel momento è necessaria la certificazione. Per spostarsi verso alcuni Stati serve anche il tampone. Sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina sono disponibili tutte le informazioni aggiornate.

PER ANDARE IN SARDEGNA SERVE IL TAMPONE?

Le autorità locali possono emettere ordinanze con regole più restrittive rispetto a quelle nazionali. Alcuni territori richiedono il green pass pur essendo in zona bianca o gialla. La Sardegna ad esempio chiede ai viaggiatori in arrivo sull’isola di registrarsi sul sito Sardegna Sicura (disponibile anche via app) e di dotarsi di green pass.