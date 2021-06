L'Aquila, Parco del Sole: inaugurata l'area "Argento"

Inaugurata questa mattina l'area "Argento" situata all'interno del Parco del Sole.

"Con questa iniziativa uno dei polmoni verdi della città assume un carattere ancora più inclusivo e accogliente. Dalla ludoteca per i più piccoli, ai campi da gioco per i più grandi passando per le installazioni ludiche per i bimbi: con queste attrezzature sportive, adatte a persone dai 14 anni in su, fruibili agevolmente anche da cittadini con età in fascia "anta" e oltre, si arricchisce l'offerta di opportunità per poter godere a 360 gradi di uno dei luoghi più identitari della comunità, impreziosito dall'Amphisculpture di Beverly Pepper" dichiarano il sindaco dell'Aquila e l'assessore all'Ambiente, Fabrizio Taranta.

Questa piccola palestra all'aperto, dedicata a cittadini anziani, è dotata di semplici e accessibili attrezzature per allenare ogni parte del corpo, braccia, gambe, spalle e muscoli dorsali.

"Il benessere generato dall'attività sportiva non ha età. Riteniamo di aver messo a disposizione un valido strumento affinché tutti, purché consapevoli delle proprie capacità e possibilità, possano migliorare la propria condizione psico-fisica in un contesto suggestivo come quello del Parco del Sole" concludono sindaco e assessore.