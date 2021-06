Calascio, orso in fuga sulla strada che porta alla Rocca: il video

Un orso è stato avvistato, ieri pomeriggio, a Calascio, sulla strada che collega il paese alla Rocca. In un video realizzato da un turista e finito sui social, si vede l'animale correre spaventato tra le auto, in cerca di una via di fuga che poi troverà infilandosi sotto un guardrail.

"Ieri, come ogni fine settimana, c'era un pienone di turisti" racconta Paolo Baldi, ex gestore del rifugio della Rocca e residente da anni nel paese "Diverse persone hanno visto l'orso, sbucato all'improvviso non si sa da dove in mezzo alla strada, tra le auto. Un orso alla Rocca non si era mai visto. Sul Gran Sasso l'ultimo avvistamento risale a maggio 2020, quando un esemplare venne notato a Voltigno, subito dopo il lockdown. Non sappiamo se quello di ieri sia lo stesso o un altro. E' un evento davvero eccezionale, anche perché questa è zona di pascoli, non di foreste. Subito dopo l'avvistamente, è stato avvisato l'ente parco, che ha mandato i carabinieri-forestali a cercare delle tracce. Credo che nei prossimi giorni verrà fatto un monitoraggio".