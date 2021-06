Addio a Guglielmo Epifani. Il suo impegno per la ricostruzione dell'Aquila

È morto a 71 anni l'ex leader della Cgil ed ex segretario del Pd Guglielmo Epifani. Deputato di Leu, Epifani è deceduto dopo una breve malattia.

Nato a Roma nel 1950 da genitori di origine campana, dopo la laurea in filosofia all’università La Sapienza, incomincia nel 1979 la sua carriera di dirigente sindacale con l'incarico di segretario generale aggiunto della categoria dei lavoratori poligrafici e cartai. Socialista, alla Cgil è stato vice di Sergio Cofferati dal 1994 al 2002, anno in cui diviene segretario generale, ruolo ricoperto fino al 2010. Alle elezioni politiche italiane del 2013 viene candidato alla Camera dei deputati come capolista del Partito Democratico, venendo eletto deputato della XVII Legislatura. L'11 maggio 2013 è stato nominato, in seguito alle dimissioni di Pier Luigi Bersani, segretario del Partito Democratico fino alle elezione a leader dem di Matteo Renzi il 15 dicembre seguente. Il 25 febbraio 2017 segue Bersani nell'addio al Pd e aderisce ad Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista.

L'impegno per la ricostruzione dell'Aquila

Da segretario generale della Cgil e anche da segretario del Pd, Epifani si è recato diverse volte all'Aquila dopo il terremoto, manifestando la sua solidarietà nei confronti della città anche dopo la manifestazione del luglio 2010 a Roma, quando gli aquilani, scesi in piazza per protestare contro la lentezza della ricostruzione e la restituzione delle tasse, vennero manganellati dalle forze dell'ordine.

Il 1 maggio del 2009, a meno di un mese dal terremoto, insieme ai leader di Uil e Cisl, Luigi Angeletti e Raffaele Bonanni, Epifani scelse L'Aquila per celebrare la Festa dei Lavoratori.

Nel 2010, sempre da segretario generale della Cgil, intervenendo al congresso nazionale che la Fillea volle tenere all'Aquila, Epifani propose, entrando in polemica con l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, di destinare i soldi che l'allora governo Berlusconi voleva stanziare per il ponte sullo stretto di Messina alla ricostruzione delle zone terremotate.

Epifani tornò all'Aquila nel luglio 2013 da segretario del Pd e in quell'occasione tenne una conferenza stampa con l'ex sindaco Cialente e i vertici del Pd aquilano e abruzzese nella quale criticò la decisione dell'Unione europea di chiedere indietro alle aziende del Cratere il 100% le tasse sospese dopo il sisma. Qui l'articolo.