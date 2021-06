Abruzzo: da Sospiri e Marsilio riconoscimento al Generale di Brigata dei Carabinieri Cerrina che lascia il comando della Legione Abruzzo e Molise

Stamane, all'Emiciclo, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio hanno consegnato un riconoscimento per il lavoro svolto al Generale di Brigata Carlo Cerrina che lascia il comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise per ricoprire un altro incarico.

Alla cerimonia hanno presenziato il Prefetto dell’Aquila Torraco, il vicesindaco del Comune capoluogo Daniele, il Comandante dei Carabinieri dell’Aquila, colonnello Santantonio, il primo dirigente della Polizia di Stato in rappresentanza del Questore, il Tenente colonnello Maione della Guardia di Finanza e il maggiore Acconcia del 9° Reggimento degli Alpini.

"Se l’Abruzzo può oggi ritenersi una regione relativamente sicura e vivibile – ha sottolineato Sospiri - il nostro ringraziamento va anche al Generale di Brigata Cerrina, al quale oggi consegniamo un’onorificenza a testimonianza della gratitudine dell’intero Abruzzo per l’impegno, la presenza, la dedizione, l’abnegazione e i risultati concreti, tangibili, in termini di sicurezza raggiunti dall’Arma sotto il suo Comando nel nostro territorio regionale".

Un'onorificenza "all'Arma dei Carabinieri, che ho ritirato quale Comandante della Legione Abruzzo e Molise" le parole a newstown del Generale di Brigata; "l'Arma è impegnata da tempo, qui in Abruzzo, anche nel supporto sanitario, agendo in stretta collaborazione con la Regione, con gli organi sanitari e con le altre forze armate e di Polizia. Grazie al supporto e alle disposizioni date dal Comando operativo di vertice interforze al Comando generale dell'Arma, abbiamo partecipato inizialmente all'operazione 'Minerva' per sottoporre i cittadini a tampone attraverso i drive through, e poi all'operazione Eos per la vaccinazione con i team mobili. E' un piacere per me - ha aggiunto Carlo Cerrina - ricevere questo riconoscimento per l'Arma dei Carabinieri che anche qui in Regione ha pagato un tributo molto alto: abbiamo avuto due militari deceduti per covid cui va il mio commosso ricordo".