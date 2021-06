L’Aquila, call center Asl: cambia il numero telefonico per le prenotazioni Cup

Da domani, giovedì 10 giugno, maggiore rapidità negli approcci telefonici col call center Asl grazie all’attivazione di un nuovo software di ultima generazione nella gestione informatica delle prenotazioni Cup.

L’introduzione del nuovo software, denominato ‘Gcenter’, da domani coinciderà col cambio dei numeri telefonici da chiamare che saranno: 800.827.827, da rete fissa, e 0872/226, da rete mobile, con orario dal lunedì al venerdì 8.00-18-00 e il sabato 8.00-13.00.

Resteranno pienamente operative le postazioni del call center di prenotazione di L’Aquila che, in caso di necessità saranno supportate da altre sedi logistiche.

Chiamando i nuovi numeri indicati, l’utente riceverà il benvenuto vocale al centro unico di prenotazione e, tramite il tasto 1, potrà selezionare la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila per prenotare, disdire e spostare tutte le prestazioni, sia in regime istituzionale sia in libera professione.

Già da oggi l’utente viene avvertito che da domani dovrà chiamare i nuovi numeri.