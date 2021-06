Onna: l'11 giugno la commemorazione della strage nazifascista di 77 anni fa

A Onna, venerdì 11 giugno, si terrà la cerimonia di commemorazione delle 17 vittime della strage nazista dell’11 giugno 1944.

L’organizzazione è stata curata dalle tre associazioni locali - Pro Loco, Onlus e Centro anziani - e dalla Parrocchia.

Il programma prevede alle 17:15 la deposizione di fiori al sacrario nel cimitero di Paganica; alle 18 si terrà la Messa in suffragio, celebrata dal parroco don Cesare Cardozo nella chiesa parrocchiale San Pietro Apostolo. A seguire (senza il corteo, come precauzione anti covid) la deposizione delle corone al monimento nella villa comunale e nei pressi della casa, in via dei Martiri, dove avvenne la strage (casa demolita lo scorso anno e ora in corso di ricostruzione).

Saranno presenti l’assessore comunale Daniele Ferella e il prefetto vicario Franca Ferraro, oltre a rappresentanti dell’Anpi.

L’ambasciata tedesca in Italia, a cui la comunità di Onna è molto legata a seguito del sisma del 2009, invierà, a nome del governo federale, una corona di fiori.

Ecco i nomi dei 17 martiri di Onna: Alfredo Paolucci (25 anni); Antonio Evangelista (18 anni); Ermenegildo Di Vincenzo (38 anni); Domenico Paolucci (31 anni); Giuseppe Marzolo (29 anni); Mario Marzolo (24 anni); Osvaldo Paolucci (21 anni); Zaccaria Colaianni (38 anni); Gaudenzio Tarquini (19 anni); Renato De Felice (44 anni); Pio Pezzopane (17 anni); Igino Pezzopane (16 anni), Cristina Papola (16 anni); Bartolina De Paulis (53 anni); Rosmunda Ludovici (25 anni), Luigino Ciocca (15 anni), Pasquale Pezzopane (18 anni).