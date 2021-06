Il corpo di uomo di 69 anni originario di Ortucchio, Lorenzo Passalacqua, è stato trovato senza vita all'Aquila, in località Bazzano-Monticchio. L'uomo risultava scomparso da martedì scorso, giorno in cui era venuto all'Aquila in autobus per sottoporsi a una visita medica. A denunciarne la scomparsa ai carabinieri era stato il figlio. Ancora ignote le cause del decesso. Da quel che si apprende, l'uomo era in buone condizioni fisiche ed era in cura nel servizio di igiene mentale di Avezzano.