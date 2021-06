Vaccini, l'Abruzzo raggiungerà l'immunità di gregge a fine agosto. Ma intanto la Regione sospende temporaneamente AstraZeneca agli under 50

L’Abruzzo raggiungerà l’immunità di gregge nell’ambito della vaccinazione contro il Covid a fine agosto e sarà una delle prime regioni italiane a centrare l’obiettivo.

Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Marco Marsilio nell’ambito di una conferenza stampa tenuta insieme all’assessora alla Sanità Nicoletta Verì per illustrare i risultati raggiunti finora dalla campagna vaccinale.

L’Abruzzo, ha ricordato il governatore, sta viaggiando a una media di mille vaccini somministrati ogni ora, che fanno circa 11 mila/12 mila dosi al giorno (ma sono state toccate anche punte di 15 mila).

Con questo ritmo, in base a varie proiezioni fatte anche da quotidiani locali come Il Centro e nazionali come il Corriere della Sera, l’immunità di gregge (che si raggiunge di solito quando si arriva a una copertura dell’80% della popolazione vaccinabile), dovrebbe arrivare nell’ultima decade di agosto, il 21 o il 24 a seconda delle previsioni.

Finora, hanno ricordato Marsilio e Verì, più della metà degli abruzzesi, circa 623 mila persone, ha ricevuto almeno una dose, mentre il totale delle dosi somministrate (compresi i richiami) è di 914 mila, su poco più di 1 milione di dosi consegnate.

Proprio la performance nel rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate colloca l’Abruzzo, hanno sottolineato Marsilio e Verì, tra le prime tre regioni in Italia per numero di vaccini inoculati, dietro Lombardia e Marche per quanto riguarda le dosi somministrate in rapporto a quelle consegnate, e dietro Molise e Liguria per quanto riguarda il rapporto tra dosi somministrate e numero di abitanti.

Marsilio ha rivendicato altri primati, come ad esempio quelli riguardanti l’organizzazione della rete Covid: l’attivazione dei posti letto di terapia intensiva (87,5% degli interventi completati sul totale di quelli programmati), semi intensiva (87,5% sul totale di quelli programmati, miglior dato dopo quello della provincia autonoma di Bolzano), gli interventi sulla rete dei pronto soccorso (con il completamento del 75,5% degli interventi programmati, seconda migliore performance nazionale dietro, sempre, Bolzano).

“Siamo primi in assoluto” ha rimarcato Marsilio “anche nel sequenziamento del virus, con il 6% dei campioni sequenziati, e siamo stati i primi a organizzare, a livello regionale, degli screening di massa e a chiedere, già a marzo, che venissero vaccinati gli studenti over 18. Abbiamo inoltre completato, grazie alle unità mobili, la vaccinazione di massa in ben 47 comuni in tutta la regione, che ora possono dirsi Covid-free. Altri lo diventeranno nei prossimi giorni”.

Il taglio del traguardo dell’immunità di gregge dipenderà da alcuni fattori, in primis eventuali rallentamenti che potrebbero esserci qualora dovessero arrivare, da parte dell’Istituto superiore di sanità e Aifa, precise direttive nel limitare l’uso di AstraZeneca, alla luce di quanto è accaduto negli ultimi giorni.

“Seguiamo le indicazioni dell’Iss” ha affermato Verì “in questo momento continuiamo con gli altri tipi di vaccino, anche se nella nostra regione non ci sono situazioni allarmanti. Proseguiamo la campagna rimodulandola con le dosi che abbiamo. Se dovessero scarseggiare, ne chiederemo altre. Siamo in attesa delle decisioni che verranno prese a livello nazionale e il nostro comitato tecnico-scientifico sta monitorando la situazione, ma per il momento per gli under 50 la somministrazione di AstraZeneca è sospesa”.

Marsilio e Verì hanno parlato anche della fase 2 della campagna vaccinale, che scatterà in autunno e che comporterà il passaggio da un modello organizzativo basato sui grandi centri vaccinali (hub) a un modello in cui entrerà in campo la medicina territoriale: medici di famiglia, farmacie e strutture sanitarie di base. A tal proposito, Verì ha annunciato che nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, nasceranno 36 presidi territoriali: "8 ospedali e 26 case della comunità, con ambulatori specialistici”.