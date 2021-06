Bike Marathon del Gran Sasso, domenica mattina chiusura strada Fonte Cerreto-Campo Imperatore

A seguito di ordinanza della Prefettura dell’Aquila, il comando di Polizia municipale ha reso noto che domenica 13 giugno, nella mattinata, ci saranno delle variazioni alla circolazione in occasione della manifestazione ciclistica riservata alle categorie amatoriali “Bike Marathon Gran Sasso d’Italia”.

Per quanto riguarda il territorio comunale dell’Aquila, la statale 17 bis sarà chiusa nel tratto tra Fonte Cerreto (per l’esattezza, precisa la polizia municipale, dall’incrocio tra la strada in questione e la provinciale del Vasto) fino al bivio di Campo Imperatore, dalle 6 alle 12.30. Secondo l’ordinanza prefettizia, anche il casello autostradale di Assergi in uscita sarà chiuso dalle 8.30 alle 12.30.