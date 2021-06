Mobilità sostenibile, presentato il motociclo “Duck” in prova dalla polizia municipale dell’Aquila

È stato presentato stamani, nell’area antistante il comando della polizia municipale dell’Aquila, il ciclomotore “Duck”, che sarà in prova gratuitamente ai vigili urbani fino ai primi di luglio.

Alimentato elettricamente e dotato di tre ruote, il Duck è frutto di un progetto dell’azienda Taumat di Atessa, attraverso la riconversione di un motociclo tradizionale in uno nuovo ed ecologicamente all’avanguardia; in sostanza, si tratta di un prodotto di economica circolare.

“Proseguiamo sulla strada della mobilità ecologia e sostenibile – ha commentato l’assessore alla Mobilità urbana e alla polizia municipale, Carla Mannetti – e, dopo aver effettuato significativi investimenti sulle auto di servizio e della polizia locale e sugli autobus urbani elettrici, e dopo aver promosso gli incentivi per l’acquisto di veicoli a emissioni zero e di biciclette a pedalata assistita (operazione tuttora in corso), ora proviamo questo nuovo mezzo che potrebbe essere utile per la circolazione all’interno della città per la polizia municipale. Qualora il test di queste tre settimane dovesse fornire dei riscontri positivi, valuteremo di pianificare l’acquisizione di Duck, che potrebbe tornare utile anche per altri scopi dell’amministrazione e delle società partecipate. È per di più davvero importante che questo mezzo innovativo venga prodotto da un’azienda abruzzese”.