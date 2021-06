Il Circolo Tennis L’Aquila ricorda Ezio Pace: “Oggi avrebbe compiuto 30 anni”

“Mentre gioisco per le vittorie e gli obiettivi che sta raggiungendo il Circolo Tennis “Peppe Verna”, mi torna in mente anche chi non c’è più, anche chi da giovane stava dando tanto alla nostra comunità sportiva. Fino al 6 Aprile 2009 Ezio Pace faceva parte del mondo, quello suo, privato, quello della sua famiglia e dei suoi amici e anche quello del tennis, lo sport che amava, che frequentava e praticava agonisticamente e dal quale stava ricevendo, in cambio, grandi soddisfazioni”.

Lo scrive il presidente del Circolo tennis L’Aquila “Peppe Verna” Pierpaolo Pietrucci.

“Oggi le lacrime di Luigi Giuliani, unico dell’attuale direttivo del circolo ad averlo conosciuto, la sua commozione nel ricordare che oggi Ezio avrebbe compiuto 30 anni, mi ha profondamente toccato. Però la rabbia e l’impotenza davanti alla morte di chiunque e di un ragazzo giovane soprattutto lasciano il posto al ricordo, alla stima, all’orgoglio di averlo visto far parte della nostra comunità sportiva. Buon compleanno, Ezio. Il ricordo di Te vivrà per sempre nella nostra comunità”.