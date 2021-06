Vaccini: AstraZeneca solo per gli over 60. Chi ha avuto già la prima dose, farà la seconda con Pfizer o Moderna

"Il vaccino AstraZeneca sarà usato solo per gli over60".

A confermarlo è il commissario straordinario all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, durante la conferenza stampa indetta nel pomeriggio per fare il punto sulla campagna vaccinale alla presenza del Ministro della Salute Roberto Speranza, del portavoce dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e del coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli.

Una decisione che arriva dopo l'indicazione del Cts che, qualche minuto prima, aveva reso noto il proprio parere, ovvero che "il vaccino Astrazeneca è fortemente raccomandato per gli over 60, mentre chi ha meno di sessant'anni e ha già fatto una dose del siero a vettore virale farà la seconda con Pfizer o Moderna".

Le indicazioni del Cts "saranno tradotte dal governo in modo perentorio" ha tenuto a ribadire il ministro della Salute, Roberto Speranza. Quindi, come ha chiarito Brusaferro, per gli under 60 alla seconda vaccinazione sarà somministrata una dose di Moderna o Pfizer.

Durante la conferenza stampa è stato anche fatto un punto sulla campana di immunizzazione anti-Covid: "Siamo quasi a 1 italiano su 2 che ha ricevuto la prima dose ma dobbiamo ancora accelerare", le parole di Speranza. E il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, ha confermato: "Il 45% della popolazione ha ricevuto almeno una dose e quasi 1 su 4 ha ricevuto l'intero ciclo di vaccinazioni e ciò ha consentito di registrare tutta una serie di miglioramenti dei parametri epidemiologici. Siamo a 600 posti di terapie intensive - ha concluso - mentre ad aprile eravamo ad un numero 6 volte superiore".