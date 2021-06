Montesilvano: disabile chiusa in casa da anni perché nel palazzo Ater manca l'ascensore

Montesilvano, Via Rimini 1/C: la signora Agnese è forzatamente chiusa in casa da anni; la sua malattia non le permette di scendere e salire le scale e il palazzo Ater in cui risiede non ha l’ascensore.

Una storia drammatica, purtroppo non isolata, fatta di silenzi, rimpalli e denunce inascoltate.

Al suo fianco, in questa battaglia per abbattere le barriere architettoniche, che la rendono una prigioniera in casa sua, c’è il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che, questa mattina, è tornato a denunciare il caso in una conferenza stampa a cui ha preso parte anche la Consigliera comunale M5S di Montesilvano Paola Ballarini.

“Oggi non avrei voluto essere qui. Questa annosa situazione si sarebbe dovuta risolvere ormai da tempo; invece, siamo ancora qui a chiedere a chi governa Regione Abruzzo di stanziare i fondi affinché l’Ater possa provvedere all’installazione di un ascensore. Via Rimini rappresenta un punto critico di Montesilvano, una zona in cui è bene mantenere il focus accesso perché cornice di situazioni difficili in cui la criminalità, piano piano, si sta insediando. E’ importante quindi che le istituzioni si facciano sentire presenti".

Il palazzo in cui risiede la signora, e non è l’unica disabile nello stabile, è fatiscente, manca anche il portone. "Cosa stanno aspettando per intervenire? Forse che si arrivi alle situazioni al limite che conosciamo nella adiacente Pescara? Qui parliamo di una donna affetta da sclerosi multipla segregata in casa da anni. La prima richiesta di aiuto è arrivata già nel 2015. Da allora si sono succeduti governi regionali di centrosinistra e centrodestra ma la signora è rimasta qui ad aspettare che qualcuno, che fosse alla guida della Regione e quindi con il potere di intervenire, le desse ascolto. Lo sappiamo che questa non è l’unica situazione di segregazione in essere nell’Ater di Pescara, tutti tacciono e, al di là delle mie pressanti denunce e richieste, nessuno muove un dito. Questo non è più accettabile. Il mio appello è diretto al Presidente Marsilio e all’Assessore competente affinché vengano stanziati immediatamente fondi da destinare all’Ater che potrà quindi procedere all’installazione dell’Ascensore”.