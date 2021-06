Strade chiuse per gara ciclistica, imprenditori del Gran Sasso infuriati

Polemiche per la chiusura al traffico, dalle 8:30 alle 12:30, del casello autostradale di Assergi e della strada che da Fonte Cerreto porta a Campo Imperatore per il passaggio della gara di ciclismo amatoriale Bike Marathon Gran Sasso.

I gestori di alcune attività ricettive lamentano di aver avuto molte difficoltà nel raggiungere il posto di lavoro e di non essere stati avvisati in tempo, venendo a conoscenza delle modifiche alla circolazione solo tramite social e giornali.

A essere maggiormente penalizzate sono soprattutto le attività di Campo Imperatore e Montecristo.

"Era la prima vera domenica di bel tempo in cui si poteva lavorare, il turismo è ripartito, ha ricominciato a esserci un po' di movimento. Invece un intero distretto è stato completamente chiuso al turismo" afferma Daniele Mancini, gestore dell'ostello Lo Zio a Campo Imperatore "Fonte Cerreto è vuota, a Campo Imperatore non c'è nessuno. Il casello autostradale di Assergi è chiuso su entrambi i lati, molti turisti provenienti da fuori non sono potuti uscire dall'autostrada. Noi stessi per raggiungere l'ostello siamo dovuti arrivare a S. Gabriele, uscire dall'autostrada, rientrare, tornare indietro fino all'Aquila Est e da lì salire da Paganica".

Le chiusure erano state comunicate dal comune dell'Aquila venerdì pomeriggio con una nota, diramata anche dai giornali, ma non tutti gli albergatori hanno letto l'avviso in tempo.

"Al di là dei danni che abbiamo subito a livello personale e come attività" sottolinea Mancini "a mio parere è sbagliata l'idea di organizzare un evento sportivo con centinaia di partecipanti e poi chiuedere tutto e non permettere l'accesso ai turisti".

Meno penalizzate, invece, le attività ricettive di Fonte Cerreto, che hanno ospitato i corridori iscritti alla gara. Ada Fiordigigli, che gestisce l'omonimo albergo, osserva: "Certo, anche noi abbiamo avuto dei disagi perché il ristorante e il bar questa mattina non hanno lavorato. Però queste manifestazioni, a mio parere, vanno viste non solo per l'indotto che portano, perché poi i corridori sono venuti con le famiglie tanto che non tutti hanno trovato posto a Fonte Cerreto e Assergi, ma anche e soprattutto perché rappresentano un vetrina e un veicolo promozionale del territorio".