L’Aquila, inaugurata nuova isola ecologica al mercato di Piazza D’Armi

E’ stata inaugurata questa mattina, al mercato di Piazza D’Armi, la nuova isola tecnologica automatizzata per incrementare e migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti. L’ecoisola sarà a servizio degli operatori economici del mercato che, a partire da domani, potranno usufruire del servizio previa identificazione attraverso una tessera personalizzata fornita dal Comune.

L'iniziativa, promossa dall'assessorato all'ambiente del Comune dell'Aquila e dell'Asm, la società multiservizi impegnata nella raccolta dei rifiuti, è stata presentata questa mattina dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, dall’assessore all’ambiente Fabrizio Taranta, dall’amministratore unico di Asm Lanfranco Massimi e dal presidente Fiva Confcommercio Alberto Capretti.

“La nuova isola ecologica informatizzata dedicata all’area mercatale rappresenta un altro importante passo per una raccolta dei rifiuti sempre più efficiente e razionale, con un’attenzione particolare al decoro e alla pulizia della nostra bellissima città”, ha dichiarato Taranta.

“L’iniziativa ha l’obiettivo di abbattere il conferimento sbagliato e in luoghi inidonei dei rifiuti - ha sottolineato Massimi - Gli operatori economici di Piazza D’Armi hanno risposto con entusiasmo a questa iniziativa che non resterà isolata. Contiamo di estendere il servizio in tutte quelle zone della città dove il servizio “porta a porta” non è attivo”.