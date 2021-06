L’Aquila, il 7 luglio tornano i Cantieri dell’Immaginario: Emir Kusturica, Elio ed Edoardo Leo tra gli ospiti. Il programma

Il duo musicale coma_cose ; Elio, leader e front-man di Elio e le Storie Tese, l’attore Edoardo Leo, Emir Kusturica, Samuele Bersani, l'artista Arturo Brachetti e Michela Giroud con lo spettacolo targato Tsa “La verità nient'altro che la verità lo giuro!”.

Sono alcuni dei nomi presenti nel programma della decima edizione dei cantieri dell’Immaginario, il cartellone di eventi culturali che animerà il centro storico dell’Aquila dal 7 al 26 luglio.

Ad annunciarlo, nella conferenza stampa in corso nella sede comunale di Palazzo Fibbioni, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il direttore artistico dei cantieri Leonardo De Amicis e Rita Centrofanti del Tsa, a cui è stato affidato il coordinamento degli eventi in programma. Presenti, in platea, anche i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni culturali coinvolte nella manifestazione.

Tre le location individuate per gli eventi: l’Auditoriom del Parco del Castello e, novità di quest’anno, la Basilica e la scalinata di San Bernardino, uno spazio quest’ultimo, ha sottolineato il sindaco Biondi, “molto significativo che finalmente torna ad ospitare spettacoli di alto livello, eventi unici pensati e realizzati per L’Aquila”.

Sarà la scalinata di San Bernardino ad ospitare principali eventi: i concerti dei Coma-cose (10 luglio), lo spettacolo tributo a Enzo Jannacci di Elio (12 luglio) e il concerto Diu chiusura della kermesse di Samuele Bersani (26 luglio).

Gli spettacoli saranno a numero chiuso e sarà necessaria la prenotazione, nel rispetto delle norme di contenimento della diffusione del contagio. Alcuni eventi saranno a pagamento, ad un prezzo simbolico di 5 o 10 euro. Per gli spettacoli di Elio, coma-cose, Samuele Bersani, Edoardo Leo e Arturo Brachetti è previsto un biglietto di ingresso di 15 euro.

La prenotazione sarà obbligatoria sia per gli spettacoli a pagamento che per quelli gratuiti.

Prenotazioni e acquisto biglietti sul sito www.cantieridellimmaginario.it