L'Aquila: trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, arrestato 35enne

Un aquilano di 35 anni, M. A., è stato arrestato dalla polizia per spaccio di droga dopo essere stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina in seguito a un controllo effettuato dalle forze dell’ordine all’uscita del casello autostradale dell’Aquila Ovest.

L'uomo, una volta fermato, ha cominciato a dare segni di nervosismo, insospettendo gli agenti, che hanno trovato la droga nel vano portaoggetti. Nella successiva perquisizione domiciliare, la polizia ha trovato anche una pianta di marijuana essiccata, lampade alogene, un termometro e altri strumenti di norma usati per la coltivazione della cannabis.

Il 35enne è stato messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e dell'evetuale giudizio per direttissima.