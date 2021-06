Pineta Roio: via libera al preliminare dei lavori di recupero di rotonda e chalet

Con delibera numero 236 del 15 giugno scorso, la Giunta del comune dell'Aquila ha approvato il documento preliminare alla progettazione dei lavori di consolidamento e recupero della rotonda e dello chalet di Monteluco di Roio.

La casina comunale di Monteluco di Roio, nota anche come Rotonda, è stata pesantemente danneggiata dagli eventi sismici del 2009; lo Chalet, invece, ha subito meno danni ma è comunque inagibile. Con delibera CIPE n° 18 del settembre 2020, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha approvato il piano annuale degli interventi del Settore “Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali” della Città dell’Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009: ebbene, tra gli interventi per i quali il piano riconosce il finanziamento sono ricompresi la “riparazione con miglioramento sismico” sia della rotonda di Monteluco di Roio, per un importo complessivo pari a 280mia euro per le spese di progettazione ed esecuzione dei lavori, sia dello chalet per un importo complessivo pari a 750mila euro, di cui 100mila finanziati a valere per l’annualità 2020 per le spese relative alla progettazione.

Un intervento che mira a restituire piena funzionalità ad un luogo simbolo della città, la pineta di Roio, con l'obiettivo dichiarato di innescare una progressiva riappropriazione da parte della comunità del luogo; per questo, "è necessario procedere al recupero complessivo degli edifici in modo organico e coordinato - si legge in delibera - tra l’altro prevedendo di affidare congiuntamente le progettazioni relative ai due fabbricati".

L’Amministrazione attiva ha deciso di confermare le destinazioni già esistenti per i due fabbricati: in particolare, per la rotonda la destinazione individuata è quella di punto di ristoro (piccolo bar) e infopoint, mentre per lo chalet la destinazione sarà quella di punto di ristoro. L’intervento prevede altresì il recupero del piccolo anfiteatro naturale, posto alle spalle della Rotonda da destinare ad attività culturali, quali piccoli concerti, attività teatrali e attività sportive che prevedano spazi ridotti.

Le aree su cui ricadono i fabbricati risultano gravate da uso civico. Con sentenza del Commissario per il Riordino degli Usi civici in Abruzzo numero 18 del 10 aprile 1998, è stata dichiarata la promiscuità del Demanio di Roio tra i civis della frazione e i cittadini residenti nel capoluogo delle aree di interesse; nelle more dello scioglimento della promiscuità, competenza demandata dalla normativa vigente alla Giunta Regionale, il Comune dell’Aquila e l’Asbuc di Roio hanno ritenuto opportuno regolamentare in via provvisoria i rapporti reciproci tra le parti.

E dunque, con Deliberazione n. 2 del 19 febbraio 2019 il Consiglio Comunale dell’Aquila oltre ad esprimere parere “…favorevole alla devoluzione, in favore dell’Asbuc di Roio, in via provvisoria e temporanea, della gestione esclusiva dei beni di uso civico ricadenti nel Demanio promiscuo, nelle more dello scioglimento definitivo della promiscuità oggi esistente tra il Demanio dell’Aquila capoluogo e quello di Roio”, ha altresì deliberato "...di consentire all’Asbuc di Roio di gestire direttamente anche i beni patrimoniali siti in località Monteluco individuati nello Chalet, la Rotonda e la Casetta delle Volpi, nonché provvedere alla gestione e valorizzazione della Pineta di Monteluco, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa…".

In sostanza, le modalità di gestione dei fabbricati dovranno essere concordate tra gli Enti a ricostruzione conclusa, anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo di Intesa.