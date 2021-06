L'Aquila, al via interventi di demuscazione: il calendario di giugno

Il settore Ambiente del Comune dell’Aquila rende noto il calendario degli interventi di demuscazione che si svolgeranno nel mese di giugno sul territorio comunale dell’Aquila.

Nel precisare che le date potranno essere modificate in funzione di segnalazioni di priorità da parte della cittadinanza o per motivi tecnici legati alle condizioni atmosferiche, si ricorda alla popolazione di tenere le finestre chiuse durante lo svolgimento delle operazioni che si svolgeranno, come di prassi, dalle ore 22 alle 6 del mattino del giorno successivo.

Questo il dettaglio dei giorni e delle zone interessate:

22/06/2021 S. GREGORIO – ONNA – PAGANICA – TEMPERA –BAZZANO.

22/06/2021 PESCOMAGGIORE – FILETTO – CAMARDA – FONTE CERRETO- ASSERGI – ARAGNO – COLLEBRINCIONI.

22/06/2021 PRETURO – SASSA – COLLE DI SASSA – POGGIO S. MARIA – GENZANO – PALOMBAIA – S. MARTINO – FOCE DI SASSA – BRECCIASECCA – CESE - POZZA DI SASSA – S. MARCO – SANTI – CASALINE – MENZANO – COLLE PRETURO.

23/06/2021 MONTICCHIO – CIVITA DI BAGNO – VALLESINDOLA DI BAGNO – BAGNO GRANDE – BAGNO PICCOLO – S. BENEDETTO – S. RUFINA – COLLE DI ROIO – ROIO POGGIO – ROIO PIANO COLLEFRACIDO.

23/06/2021 C.DA PILE – C.DA CAVALLI – C.DA CAPPELLI – STAZ.NE F.S. – VILLA GIOIA – BORGO RIVERA – VIA XX SETTEMBRE – VILLA COMUNALE – CASTELLO – VIA STRINELLA – QUESTURA – STADIO COMUNALE – FONTANA LUMINOSA – POLO UNIVERSITARIO – EX OSPEDALE – S. BERNARDINO – CORSO FEDERICO II – CORSO VITTORIO EMANUELE – CIMITERO L’AQUILA.

24/06/2021 ARISCHIA – S. VITTORINO – CANSATESSA – COPPITO.

24/06/2021 S. BARBARA – SANTANZA – S. FRANCESCO - TORRIONE

24/06/2021 S. GIACOMO – GIGNANO – TORRETTA - S. ELIA – PIANOLA

24/06/2021 PETTINO – C.DA VETOIO – C.DA ROMANI – C.DA PRATELLE</p