Lutto all'Aquila: se ne è andata la prof.ssa Maria Pia Cavalieri

Lutto all'Aquila: se ne è andata la professoressa Maria Pia Cavalieri, classe 1936.

Stimata pedagogista ha espresso le sue grandi competenze in tutti i campi della sua disciplina, dalla Metodologia e Didattica alla Pedagogia Speciale, dalla Pedagogia generale alla Pedagogia della devianza.

A ricordarla l’ex rettore dell’ateneo aquilano, Ferdinando Di Orio. "Uno dei pilastri 'storici' della nostra cara vecchia Univaq ci ha lasciato. La professoressa Maria Pia Cavalieri ha concluso la sua vita terrena. Aquilana, fu, fin dall’inizio della sua brillante carriera accademica giunta poi ai massimi livelli, una attiva ricercatrice della Facoltà di Magistero, la prima nostra Facoltà, agli albori dell’Università dell’Aquila, ed ebbe come Maestri i vertici della Pedagogia del tempo come la professoressa Picco e il professore Volpicelli. Docente di grande umanità ha formato migliaia di docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Gradevolissima collega aveva ottimi rapporti con i colleghi delle facoltà in cui insegnò, Magistero, Lettere e, per ultimo, Psicologia. Io stesso ho avuto il dono della sua stima e della sua amicizia. Conoscendo la sua religiosità, pregherò per Lei che sicuramente sarà nel 'paradiso dei Buoni e dei Giusti'".