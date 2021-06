Stop mascherine all'aperto, Marinangeli: "Decisione giusta"

"Mi sembra un provvedimento corretto".

Così il professor Franco Marinangeli, primario del reparto di Rianimazione dell'ospedale S. Salvatore, giudica la decisione presa dal governo, con il supporto del Comitato tecnico-scientifico, di abolire l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto a partire dal 28 giugno.

"Considerando l'andamento dei contagi non ritengo sia un provvedimento prematuro, anche perché con il caldo può essere difficoltoso stare al mare o in montagna con le mascherine. Penso che in questo momento sia una decisione opportuna. Se dovesse essere necessario, e speriamo di no, si può sempre correggere il tiro".

Riguardo il diffondersi della cosiddetta variante Delta, che ha iniziato a far registrare i primi casi anche in Abruzzo, Marinangeli afferma: "Non mi sembra che non possa essere controbilanciata da un'efficacia del vaccino, che sembra esserci. Sicuramente è necessario continuare a essere prudenti e attenti, ma cerchiamo anche di essere ottimisti, nella consapevolezza che, se dovesse esserci un peggioramento, siamo pronti a tornare indietro e a fare tutti i passi necessari nei nostri ospedali".