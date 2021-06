L'Aquila, isola pedonale dalle 19 alle 24 dal 28 giugno al 26 settembre

La giunta comunale ha approvato la delibera sulla pedonalizzazione del centro storico.

Con il provvedimento, viene istituita un'area pedonale urbana temporanea che si estenderà dall'inizio di corso Federico II a piazza Duomo, abbracciando anche via Indipendenza, piazza S. Biagio, piazza S. Marco e via Simeonibus.

Il provvedimento entrerà in vigore a partire da lunedì 28 giugno e rimarrà valido fino a domenica 26 settembre.

Gli orari dell'isola pedonale saranno 19-24 dal lunedì al venerdì mentre nel week end le chiusure scatteranno a partire dalle 11 del sabato fino alle 24 della domenica.

Questi orari saranno estesi anche a corso Vittorio Emanuele (compreso il corso stretto), via Garibaldi, piazza Regina Margherita e piazza Chiarino, che nella delibera non vengono citate perché già soggette a pedonalizzazione da un precedente provvedimento. Verrà invece emanata un'ordinanza che uniformerà gli orari.

Non rientreranno invece nell'isola pedonale piazza Palazzo, corso Umberto I, via S. Bernardino, via Sallustio.

Ecco, nel dettaglio, le strade interessate:

- corso Federico II (tratto via dei Giardini/piazza Duomo)

- piazza Duomo

- via Simeonibus (tratto via dei Ramieri, via dell'Arcivescovado)

- via Sassa (eccetto tratto in zona rossa)

- piazza S. Biagio

- via Indipendenza

- piazza S. Marco

In queste fasce orarie, nelle zone indicate, sarà vietato l'accesso a tutti i veicoli a eccezione dei mezzi delle forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso, dei mezzi pubblici urbani, delle bici e dei monopattini, dei veicoli adibiti al trasporto disabili (muniti di contrassegno), delle auto dei residenti, dei taxi e degli altri mezzi autorizzati del Comune.