Univaq: firmata convenzione tra corsi di Economia e Confartigianato Chieti-L'Aquila

E’ stata sottoscritta in questi giorni la convenzione fra Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila ed il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia dell’Università degli Studi dell'Aquila, in base alla quale gli studenti dei corsi di laurea, sia triennale che magistrale, di Economia dell’Ateneo Aquilano potranno svolgere attività di stage e di tirocinio presso Confartigianato Imprese, in particolare presso la sede dell’Aquila.

La convenzione prevede inoltre la possibilità di progettazione e realizzazione congiunta di iniziative formative, didattiche e di ricerca sui temi di comuni interesse.

Si realizza così l’avvio di un’importante collaborazione fra l’Università dell’Aquila e Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila che consentirà agli studenti iscritti ai Corsi di laurea, triennale e magistrale, dei corsi di Economia dell’Ateneo aquilano, di poter beneficiare di un’occasione di significative esperienze lavorative già durante gli anni universitari e di avere subito a disposizione, al termine dei propri studi, una finestra sul mondo del lavoro con particolare riguardo alle imprese del nostro territorio.

Il Presidente dei corsi di laurea di Economia Prof. Walter Giulietti ed il responsabile della Convenzione Prof. Fabrizio Politi manifestano tutto il proprio apprezzamento per la firma della convenzione e sottolineano l’importanza dell’iniziativa, quale importante occasione di formazione per gli studenti di Economia, iniziativa che si somma al già esistente ampio ventaglio di convenzioni ed iniziative poste a disposizione degli studenti di Economia per svolgere significative ed importanti esperienze lavorative.

Il Direttore Generale di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila Dott. Daniele Giangiulli ed il Presidente territoriale aquilano, Angelo Taffo, manifestano la propria soddisfazione per la firma della Convenzione, oltre che come inizio di una più ampia collaborazione fra l’Ateneo aquilano e Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, quale occasione di incontro per giovani in formazione nel campo delle discipline economico-aziendali con il mondo del lavoro, ed in particolare con le imprese del territorio.