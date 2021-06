L'Aquila, trovato cadavere tra San Francesco e San Giacomo nei pressi dell'ex Onpi

Il corpo di un uomo è stato ritrovato, oggi pomeriggio, nei boschi tra i quartieri di San Giacomo e San Francesco, all’Aquila, nei pressi dell'ex Onpi.

L'uomo è deceduto impiccandosi a un albero situato all'interno di una proprietà privata. A trovare il cadavere, intorno alle 16:30, è stato il proprietario dell'abitazione, che ha subito allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati Polizia, Polizia Scientifica e Magistrato di turno per i rilievi del caso. Da quel che si apprende, si tratterebbe di un ragazzo di cui però non sono ancora note le generalità. Dai primi riscontri, sembra infatti che l'uomo non portasse con sé alcun documento di identità ma solo un'agenda che è al vaglio delle forze dell'ordine nella speranza che possa contenere elementi utili per il riconoscimento.