Monopattini elettrici: via libera della Giunta al documento per la sicurezza e alle linee guida noleggio

La dotazione di un limitatore di velocità per non superare i 25 chilometri orari, l’obbligo di determinate luci per l’uso notturno, le età necessarie per guidarlo, le prescrizioni su quale parte della carreggiata possono circolare, la dislocazione delle aree sosta.

Questi alcuni dei passaggi del documento per la sicurezza nell’uso del monopattino elettrico e delle linee guida per il noleggio dello stesso, approvati oggi dalla giunta comunale dell’Aquila su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Carla Mannetti. “Il documento sulla sicurezza – spiega l’assessore Mannetti - è indirizzato a tutti ed illustra, con un metodo estremamente sintetico ed intuitivo, in maniera da consentirne la facile comprensione anche da parte degli utenti di minore età, che sono autorizzati all’utilizzo, le disposizioni da rispettare, i comportamenti da tenere e quelli da evitare, nella circolazione a bordo di un monopattino elettrico. In pratica, si tratta di un vero e proprio quaderno di educazione stradale”.

Viene ricordato che, per poter usare un monopattino elettrico, occorre avere almeno 14 anni e che fino a 18 è obbligatorio il casco.

Sono inoltre dettagliate le parti delle strade in cui possono viaggiare questi mezzi e i limiti di velocità, 25 chilometri orari sulle carreggiate ordinarie, 6 chilometri orari nelle aree pedonali. “Le linee guida per il noleggio di questi monopattini – aggiunge l’assessore Mannetti – disciplinano invece l’attività degli operatori economici del settore, fissando a 3 il numero massimo delle licenze, prescrivendo l’utilizzo di sistemi automatizzati sulle tariffe e l’obbligo di sanificazione più volte al giorno su ciascun mezzo fino al perdurare della pandemia da covid-19. Sono state individuate inoltre 32 aree sosta nel centro storico e nelle vie vicine, dove tassativamente i monopattini potranno essere prelevati e riconsegnati dagli utenti”.