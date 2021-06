Centrale Snam Sulmona: depositato ricorso al Tar Lazio contro l'A.I.A.

Lunedì 28 giugno, alle ore 10:30 presso la sede della CGIL a Pescara in via Benedetto Croce 108, il Coordinamento No Hub del Gas, i Comitati Cittadini per l'Ambiente di Sulmona e l'associazione nazionale Forum Ambientalista presenteranno il ricorso al TAR Lazio appena depositato contro l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Ministro Cingolani a SNAM per l'esercizio della centrale di compressione di Sulmona.

Tra gli argomenti del ricorso, una clamorosa relazione dell'INGV spuntata a fine 2020 sul gravissimo rischio sismico a cui è sottoposto il sito della Centrale, problema evidentemente sottaciuto o sottovalutato in tutti i procedimenti autorizzativi, A.I.A. compresa.

La lotta contro la centrale fossile di Sulmona e il gasdotto Sulmona-Foligno prosegue e durante la conferenza stampa si approfondiranno tutti i punti del ricorso, nel quadro sempre più drammatico della questione dei cambiamenti climatici.