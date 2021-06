Allerta caldo, bollino arancione a Pescara. Le previsioni

Il caldo africano non molla la presa, anzi nei prossimi giorni è atteso un nuovo boom delle temperature, con i termometri che potranno salire fino a 46 gradi sulle regioni meridionali. Ma ovunque farà molto caldo: 36 gradi in Emilia e Lazio, 37 in Toscana. La fase “di fuoco” è attesa tra mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio: le aree più roventi le troveremo in Sicilia dove la colonnina di mercurio arriverà a 45-46 gradi, come ad esempio a Siracusa. Seguiranno a ruota la Calabria e la Puglia con obiettivo 40 gradi.

Allerta arancione a Pescara

Il ministero della salute ha emesso avvisi di allerta per il grande caldo. Martedì 29 giugno è previsto il massimo grado di allerta a Campobasso, bollino arancione su Ancona, Bari. Bologna, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Trieste. Da mercoledì 30 le “città rosse” diventeranno tre: a Campobasso si aggiungeranno Ancona e Catania.

Le previsioni del Cetemps per martedì e mercoledì

Martedì 29 giugno. Temperature in lieve aumento. Ventilazione debole, con brezza sul litorale e nelle valli montane. Un nuovo impulso di polvere desertica potrebbe rendere di nuovo più opalescente il cielo.

Mercoledì 30 giugno. Giornata dal cielo sereno, con foschia da polvere Sahariana soprattutto nelle valli, con ventilazione più sostenuta da quadranti occidentali.