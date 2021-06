Calascio: si dimettono sindaco e altri 7 consiglieri, comune commissariato

Il Comune di Calascio, in provincia dell'Aquila, è stato commissariato dal prefetto Cinzia Torraco a seguito delle dimissioni di sei consiglieri comunali su undici, tra i quali c'è anche il sindaco, Ludovico Marinacci, eletto nel 2016.

Poiché altri due consiglieri si erano già dimessi a marzo e non erano stati rimpiazzati tramite le surroghe per assenza di altri candidati non eletti, il consiglio è stato sciolto.

Calascio era uno dei comuni abruzzesi che sarebbero dovuti tornare al voto quest'anno, nella tornata elettorale in programma in autunno.

Il commissario nominato da Cinzia Torraco è Federico Izzi.

La nota della prefettura

Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, a seguito delle dimissioni di sei consiglieri comunali, compreso il sindaco, sugli undici assegnati al Comune di Calascio, dove peraltro risultavano dimessi da marzo altri due consiglieri non surrogati per mancanza di ulteriori candidati non eletti, rilevato che si è verificata l’ipotesi prevista dagli artt. 38 e 141 del D.Lgs. n.267/2000, per motivi di grave e urgente necessità, ha avviato le procedure di scioglimento del Consiglio Comunale, disponendone intanto la sospensione e provvedendo alla nomina del viceprefetto aggiunto dott. Federico Izzi, in servizio presso la Prefettura dell’Aquila, quale Commissario per la provvisoria gestione dell’Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.