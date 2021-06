Incendio di un mezzo pesante nella galleria del Gran Sasso: traffico interrotto

Strada dei Parchi comunica che questa mattina si è verificato un incendio di un mezzo pesante nella galleria Gran Sasso in direzione Roma.

Il mezzo coinvolto, senza carico, ha preso fuoco alle ore 10:02 al km 126, per motivi ancora da accertare.

In attesa dell’arrivo dei VVFF, sul posto sono prontamente intervenute le squadre di emergenza di SdP che hanno spento l’incendio, come confermato alle ore 10:33.

Allo scopo di mettere in sicurezza gli utenti, il traffico è stato immediatamente interrotto, così da poter evacuare i mezzi pesanti in attesa e lasciare libera una corsia di emergenza per il transito dei mezzi di soccorso.

Grazie al distanziamento e alla velocità ridotta obbligatori all’interno del traforo, nessuna conseguenza sulla salute degli utenti è stata segnalata e non risultano intossicati. Fortunatamente illeso anche il conducente del mezzo.

Al momento sono in corso i rilievi ed i controlli di sicurezza da parte dei tecnici di SDP per valutare eventuali interventi di ripristino all’interno della galleria. Già riaperta invece la carreggiata in direzione di Teramo e non si riscontrano file. Le squadre tecniche di SDP procederanno anche alla rimozione completa del mezzo coinvolto al fine di riaprire la galleria al traffico il prima possibile, anche alla luce dell’esodo dalla capitale per il ponte dei SS. Pietro e Paolo.