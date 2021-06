S. Salvatore: pazienti diabetici costretti ad aspettare sotto il sole seduti per terra

Pazienti costretti ad aspettare all'aperto, sotto il sole e seduti lungo i marciapiedi.

Un lettore di NewsTown segnala una situazione di disagio vissuta dagli utenti del centro di distribuzione dei presidi diagnostico-terapetuci del reparto di Diabetologia dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila.

L'ufficio si trova ancora in una delle casette di legno donate alla Asl dopo il terremoto, un manufatto situato nel piazzale retrostante del nosocomio, vicino la pista dell'elisoccorso.

Il centro - in cui vengono forniti ai malati che godono di esenzione strumenti e materiale per il trattamento della malattia: aghi, siringhe, insulina, strisce reattive, ecc. - è operativo il lunedì dalle 15 alle 17 e il martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.

"E' una situazione che si verifica praticamente tutti i giorni" racconta l'autore della segnalazione "Decine di pazienti sono costrette ad aspettare per strada, sotto il sole in estate e al freddo d'inverno, in piedi o sedute sul ciglio del marciapiede. Si tratta per lo più di pazienti anziani, che spesso soffrono anche di altre patologie. Anche dentro la struttura, dove viene distribuito il materiale, ci sono pochissime sedie e d'estate il caldo si fa davvero insopportabile, perché i locali non sono climatizzati".