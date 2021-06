Asl 1, il nuovo manager Romano incontra i direttori delle Unità operative del San Salvatore: "Ho visto grande spirito di collaborazione". Verì sulla revoca di Testa: "Scelta basata sui contenuti"

"Le prime sensazioni sono molto positive: ho visto grande spirito di collaborazione, grande senso istituzionale, grande volontà di rafforzare la Asl, in termini di qualità e quantità di servizi e, soprattutto, una fortissima attenzione verso le esigenze e i bisogni della popolazione, e questo per me è un punto fermo su cui ho trovato un riscontro significativo da parte di tutti".

Parole di Ferdinando Romano, da una settimana Direttore generale della Asl 1 L'Aquila-Avezzano-Sulmona a seguito della decisione della Giunta regionale di revocare l'incarico a Roberto Testa.

Romano, nel pomeriggio, ha incontrato i direttori delle Unità operative dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila: in prima fila il direttore sanitario Alfonso Mascitelli che, stando a voci ben informate, tra qualche giorno dovrebbe essere rimpiazzato; accanto al manager, l'assessora alla Salute Nicoletta Verì e il direttore dell'Agenzia sanitaria regionale Pierluigi Cosenza.

"Leggo negli sguardi delle persone che ho incontrato una fortissima attenzione nei confronti di ciò che la gente si aspetta da noi, nel rispetto del nostro dovere, della nostra funzione di servizio: questo serve a recuperare una missione che, da molto tempo, non dico sia stata trascurata ma di certo non viene menzionata da nessuno. In un momento così delicato, tutti hanno dato tanto: è questa la natura del personale sanitario, la natura di chi è devoto alla causa; l'emozione più forte, per noi, è vedere un sorriso per ciò che abbiamo fatto per i nostri pazienti".

Ovviamente, Romano non commenta la decisione della Giunta regionale di allontanare Roberto Testa; tuttavia, ha chiare le criticità su cui intervenire. "Ci sono molte le criticità, tutte le aziende ne hanno; andremo a risolverle: ho passato i primi giorni di insediamento ad approfondire alcuni temi fortemente critici, aspetti strutturali, tecnologici, organizzativi, legati al personale che rischiano di segnare l'azienda se non vengono affrontati. Il mio impegno è questo, al momento: far affiorare gli elementi di massima criticità. Non è presunzione ma è abbastanza semplice per me individuarli, avendo vent'anni di esperienza. Dobbiamo dare risposte alla gente e al personale".

"Abbiamo due prospettive", ribadisce Romano: "i pazienti e il personale che ha bisogno di recuperare serenità, spazi di crescita, la possibilità di esprimere in maniera qualificata la propria professionalità, lavorando in un contesto che non sia di iper pressione perché c'è carenza di personale, perché la struttura non tiene, perché le tecnologie non ci sono. Questo è il percorso che faremo".

"Sono qui per dare il benvenuto, per esprimere la mia stima e gratitudine al professor Romano: la sua esperienza sarà punto di forza per la nuova riorganizzazione e per la gestione della Asl 1", le parole dell'assessora alla salute Nicoletta Verì.

"Parliamo di un'azienda molto vasta, su un territorio ampio; Romano dovrà riorganizzarla in seguito alla pandemia, mettendo in atto strategie di uscita dall'emergenza. L'elemento temporale, in questo senso, è importante". Le questioni da affrontare, ha aggiunto Verì, "sono diverse: dobbiamo espletare i concorsi, c'è bisogno di personale; va implementata, inoltre, la sicurezza strutturale dei presidi ospedalieri. Ci impegneremo per la riorganizzazione della rete sanitaria territoriale: porteremo avanti il progetto del nuovo ospedale ad Avezzano e della centrale 118 qui all'Aquila".

Verì non sembra preoccupata di eventuali ricorsi del manager uscente: "Abbiamo fatto una scelta basata su contenuti; ci potranno essere dei ricorsi, l'importante è dare assistenza adeguata sui territori, prendendo in carico i problemi con una maggiore vicinanza e umanizzazione".