L'Aquila: espulso cittadino albanese

Un cittadino albanese di 23 anni, L.R., con diversi precedenti per vari reati (rapina, estorsione, spaccio, danneggiamento, atti persecutori e evasione), è stato raggiunto da un provvedimento di espulsione dal territorio italiano firmato dal questore dell’Aquila Enrico De Simone.

L’uomo risiedeva irregolarmente in Italia dopo che, nel 2020, la sua domanda per ottenere il permesso di soggiorno era stata rigettata (decisione confermata in un secondo momento anche dal Tar, al quale l’uomo si era rivolto per impugnare la decisione della questura dell’Aquila).

Riconosciuto come soggetto di elevata pericolosità sociale, il 23enne è stato accompagnato dagli agenti a Bari e lì è stato reimbarcato su una nave diretta in Albania.