Asbuc Bagno-Pianola-Monticchio, allevatore denuncia pesanti disservizi

“Ogni anno, è sempre peggio”.

Ad affidare il suo rammarico a newstown è un allevatore che ha affittato un appezzamento di terra dall’Asbuc di Bagno-Pianola e Monticchio.

Denuncia disservizi pesanti e, in particolare, il dissesto della strada che conduce al pascolo, tra i 1300 e i 1600 metri di quota: “la strada è dissestata; abbiamo chiesto ripetutamente di sistemarla, in questi anni, ma non abbiamo mai avuto risposta. Col risultato che i nostri mezzi vengono quotidianamente danneggiati”.

Non solo.

L’allevatore spiega di aver chiesto, da tempo, che vengano affissi cartelli per avvertire della presenza di cani in zona: “Dobbiamo avere i cani per curare il gregge e, dunque, è necessario che i frequentatori della zona vengano avvertiti che sono al pascolo, così come accade ovunque. Parliamo di cartelli da 15 euro: di nuovo, non abbiamo avuto alcuna risposta dalla Asbuc che, tuttavia, è puntuale nel pretendere l’affitto degli appezzamenti, con soli 15 giorni di preavviso”.

Ma a rendere difficile la vita degli allevatori è la mancanza d’acqua in quota: “purtroppo, non ci sono fonti sorgive e, dunque, abbiamo bisogno di acqua per i nostri animali. Il sistema di raccolta dell’acqua piovana non è sufficiente: dal mese di marzo, praticamente, siamo senza acqua, costretti a portarla al pascolo con le nostre automobili, su strada che, come detto, è dissestata e col rischio di incorrere in sanzioni amministrative”. Nei mesi scorsi, “la Asbuc ha annunciato sui giornali di aver fornito 500 litri d’acqua: pensi che con un collega ne abbiamo portati in quota 1500 litri, da soli. Una situazione non più sostenibile”.