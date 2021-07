Regione: bando per uffici turistici, ecco tutti i progetti finanziati

E’ stato pubblicato l’elenco dei dieci progetti ammessi a contributo nell’ambito dell’avviso emanato dalla Regione per lo sviluppo e l’ammodernamento degli uffici turistici.

Le risorse stanziate ammontavano a 200 mila euro, coperte per metà da fondi dell’ente e per l’altra metà da fondi Par-Fsc riprogrammati.

Lo scopo del bando era sostenere la riorganizzazione e il rinnovamento degli uffici turistici (uffici Iat, Infopoint, Corner informativi), per renderli più preparati e efficienti nell'erogazione dei servizi di informazione e accoglienza. La lista dei progetti beneficiari è suddivisa in due differenti graduatorie, una inerente ai Comuni che rientrano nei distretti turistici (Roccaraso, Sulmona, L’Aquila, Guardiagrele e Poggio Picenze) e l’altra ai Comuni che invece non sono inclusi nei distretti (Giulianova, Vasto, Ovindoli, Tortoresto e Montesilvano). Ciascun progetto sarà finanziato con un contributo di 20 mila euro.

“E’ stata eccezionale la risposta dei Comuni, che ringrazio per l’ampia partecipazione nonostante la tempistica ridotta” dichiara l’assessore regionale al Turismo, Daniele D’Amario “In soli 15 giorni di pubblicazione del bando, sono pervenute agli uffici regionali ben 56 proposte. Un plauso merita anche la struttura del dipartimento Turismo, che ha operato con grande solerzia. Una cosa è certa, i Comuni hanno bisogno del nostro aiuto per fornire servizi di qualità ai turisti. Per questo, chiederò di aumentare lo stanziamento assegnatomi in dotazione per permettere lo scorrimento delle graduatorie dei tanti validi progetti presentati dai Comuni. L’accoglienza nel nostro Abruzzo è un importante biglietto da visita da mostrare ai nostri ospiti. Queste strutture” rimarca D’Amario “rappresentano, infatti, il biglietto da visita della Regione e il loro lavoro è fondamentale per la fruizione della offerta turistica locale e dei prodotti turistici”.

Ecco i dieci progetti finanziati: “Montesilvano esiste. Ti aspettiamo” (Montesilvano); “Iat Giulianova Restart” (Giulianova); “Vivi la Costa dei Trabocchi” (Vasto); “Informazione e accoglienza turistica nel Parco regionale Sirente-Velino” (Ovindoli); “Miglioramento servizi al turista” (Tortoreto); “Info Maia. Identità e luoghi nelle terre di Maia” (Roccamorice); “SulmonAccoglie” (Sulmona); “Vola in alto, vieni all’Aquila” (L’Aquila); “Geogrele” (Guardiagrele); “Punto informativo Valle del Campanaro” (Poggio Picenze).

I progetti sono stati valutati tenendo conto delle azioni proposte per migliorare la qualità dei servizi offerti attraverso l’ampliamento dei periodi di apertura e degli orari degli uffici turistici e l’impiego di personale qualificato. Altro obiettivo era quello di sviluppare una rete informativa locale attraverso forme di collaborazione tra diversi uffici.