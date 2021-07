Consenso sindaci e governatori Sole 24 Ore: bene Biondi, male Marsilio

Come ogni anno il Sole 24 ore ha pubblicato i risultati del Governance poll 2021, il sondaggio che valuta il gradimento dei presidenti di regione e dei sindaci delle province italiane.



Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, si è posizionato all'ottavo posto - insieme a Rodolfo Ziberna (Gorizia), Valeria Mancinelli (Ancona), Mattia Palazzi (Mantova) e Paolo Calcinaro (Fermo) - con un indice di gradimento del 59%, in salita rispetto a quello dello scorso anno (53,5%).

Per quanto riguarda, invece, la classifica dei governatori, male Marco Marsilio, in tredicesima posizione con il 45% dei consensi, il 4% in meno rispetto al 2020. Peggio di lui solo Christian Solinas della Sardegna (43%), Nicola Zingaretti del Lazio (43%), Donato Toma del Molise al 39% e Vito Bardi della Basilicata, anche lui al 39%.

Tra i sindaci, i più apprezzati sono Antonio Decaro (Csx, 65%) di Bari, Luigi Brugnaro (Cdx, 62%) di Venezia, Giorgio Gori (Csx 61%) Bergamo, Marco Fioravanti (Cdx, 61%), Ascoli Piceno e Pierluigi Peracchini (Cdx, 60%) La Spezia.

Tra i presidenti di Regione, invece, il primo classificato è ancora una volta il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha raggiunto il 74% dei consensi. Al secondo posto Stefano Bonaccini (60%), il presidente dell’Emilia-Romagna ha scalzato il collega del Friuli-Venezia Giulia, al terzo Massimiliano Fedriga e Vincenzo De Luca della Campania, tutti e due al 59%.

La nota di Fratelli d'Italia

“La politica del fare e l’essere in prima linea per dare risposte ai cittadini premiano sempre. Elementi distintivi dell’azione del sindaco Pierluigi Biondi che, nella rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, aumenta il proprio consenso, raggiungendo l’ottavo posto tra i sindaci più apprezzati del Paese, primo tra gli abruzzesi . Un risultato con cui viene riconosciuto il senso del dovere e di responsabilità assunto nei confronti della comunità sin dal giorno della sua elezione. Una visione strategica del futuro che testimonia, inoltre, la capacità di Fratelli d’Italia di poter contare su una classe dirigente competente, preparata e in grado di saper affrontare le molteplici sfide su cui è chiamato a confrontarsi un amministratore. In riferimento all’anno della vittoria elettorale l’innalzamento percentuale pone Biondi al terzo posto in assoluto in Italia, con un +5,5% : un incremento persino superiore a quello dello scorso anno, che lo aveva visto scalare la classifica sino al 19° posto, con una crescita del 5,2%. Dati che confortano su come i cittadini abbiano ben chiara la validità delle iniziative, delle proposte, dei progetti, il percorso di rinascita culturale portato avanti in questi anni, nonostante le difficoltà legate alla diffusione del coronavirus, dal sindaco Biondi e dalla sua amministrazione. Proseguire su questa strada, cercando di migliorarsi sempre di più, sarà l’obiettivo su cui Fratelli d’Italia continuerà a lavorare costantemente e quotidianamente per il bene della nostra amata L’Aquila”.

Lo afferma Michele Malafoglia, portavoce comunale di Fratelli d’Italia L’Aquila

Fina (Pd): “C’è bisogno di Prossima Generazione Abruzzo, PD aggregatore dell’alternativa”

“La consapevolezza di essere eterodiretti da logiche romane e la distanza del Presidente, la Giunta lenta e l’immobilismo in Regione, le inquietanti vicende giudiziarie e le politiche propagandistiche non sono più sopportati dagli abruzzesi. L’indagine lo evidenzia”: lo dichiara il segretario del Partito Democratico abruzzese, Michele Fina, commentando la “Governance Poll” di Noto Sondaggi pubblicata sul Sole 24 Ore, che registra un consistente calo di popolarità del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio rispetto all’anno scorso.

Fina sottolinea: “Marco Marsilio è tra coloro che perdono più consenso, si ferma al 45%, in calo di 4,4 punti percentuali rispetto al test del 2020. Quindi più della metà degli abruzzesi non apprezza il suo lavoro. C’è bisogno di una Prossima Generazione Abruzzo, il Partito Democratico si propone come aggregatore di un’alternativa per il futuro della regione”.