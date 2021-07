Tagli ai fondi per gli incendi boschivi, l’appello del Conapo: “Rischiamo una nuova emergenza, Regione Abruzzo stanzi risorse adeguate”

“Se la politica non si dà una mossa, quello di Rosciano potrebbe essere solo l’inizio di una estate drammatica per l’Abruzzo. La Regione stanzi immediatamente i fondi necessari a garantire una adeguata lotta attiva agli incendi boschivi. Rispetto all’anno scorso ha tagliato un quarto delle risorse economiche destinate ai Vigili del Fuoco, e questo è un fatto gravissimo, fuori da ogni logica e che porterà delle conseguenze disastrose all’immenso patrimonio boschivo della regione verde d’Europa”.

Lo afferma Elio D’Annibale, segretario regionale del CONAPO, il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, all’indomani del vasto incendio divampato ieri nelle campagne di Rosciano, in provincia di Pescara. D’Annibale torna a sollecitare la Regione Abruzzo a ripristinare i 180 mila euro tagliati ai fondi destinati alla campagna antincendio boschivo 2021.

“Questi fondi - spiega - non possono essere minimamente messi in discussione. Anzi vanno incrementati, soprattutto dopo i drammatici fatti dell’anno scorso. Dopo la tregua della notte scorsa - fa notare infine D’Annibale - è ripreso l’incendio nella zona di Rosciano che ieri aveva impegnato per l’intero pomeriggio i Vigili del Fuoco con diverse squadre da terra e l’ausilio di un Canadair e un elicottero. La politica regionale si adoperi subito affinché questo disastro non sia l'inizio di un dramma annunciato”.