Avezzano, Di Pangrazio condannato per peculato: sarà sospeso

Il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, è stato condannato a un anno e quatto mesi di reclusione dal tribunale dell'Aquila per peculato, per fatti risalenti al 2014, quando era dirigente della provincia dell'Aquila. Di Pangrazio era accusato di aver fatto un uso improprio e personale delle auto dell'ente. La pena richiesta dai Pm del Tribunale dell’Aquila Stefano Gallo e Roberta D’Avolio era di 4 anni e mezzo per peculato. Gli avvocati della difesa, Claudio Verini e Antonio Milo, annunciano il ricorso in Appello.

Per effetto della legge Severino, Di Pangrazio ora dovrà essere sospeso dall'incarico di primo cittadino. A prendere in mano l’amministrazione sarà provvisoriamente il vice sindaco Domenico Di Berardino.

La città di Avezzano dunque, reduce da un lungo commissariamento dopo la sfiducia all’ex sindaco De Angelis, si troverà di nuovo senza un sindaco eletto.

La nota di Di Pangrazio

"Nella mia vita, ho sempre sostenuto che le sentenze non si commentano, ma si rispettano. Ci tengo a precisare, tuttavia, di non condividere assolutamente il verdetto; questa pronuncia distorce la realtà dei fatti e offusca l'immagine di un uomo, di un padre, di un funzionario pubblico e di un sindaco che ha dedicato tutta la vita al servizio dello Stato. Pertanto, continuerò a battermi nel giudizio di appello, per provare la mia totale estraneità ai fatti, senza alimentare inutili polemiche. Posso constatare, in ogni caso, che la quasi totalità delle accuse a me rivolte sono cadute nel vuoto. Essenzialmente, infatti, sarei responsabile di una presunta spesa di circa 250 euro, a fronte di oltre 60.000 euro di indennità personali lasciati nelle casse comunali. Sono certo che nel processo di appello, che si terrà tra pochi mesi, riuscirò a dimostrare la mia innocenza, anche rispetto all'accusa residua, così come già avvenuto per molte delle contestazioni avanzate in primo grado. Infine, voglio ringraziare di cuore i tanti cittadini che non hanno mancato di farmi sentire la propria vicinanza; a tutti loro, prometto di spendermi ancora di più per il bene di Avezzano".

Lo ha scritto Di Pangrazio sul proprio profilo Facebook.