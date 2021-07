Eike Schmidt conclude il primo ciclo di eventi estivi al Maxxi L’Aquila

Ultimi due appuntamenti per il mese di luglio con il programma estivo del museo MAXXI L’Aquila, che ha accolto nelle proprie sale più di 4.000 visitatori nel mese di giugno 2021, realizzato con il sostegno e il patrocinio del Comune dell’Aquila.

Giovedì 8 luglio alle 19.30 in Piazza Santa Maria Paganica il MAXXI L’Aquila presenta l’incontro "Storia di un minuto. La fotografia come presidio nei territori del post-sisma", che si pone l'obiettivo di ragionare sul ruolo della fotografia, e più in generale delle arti visive, nei territori italiani colpiti da eventi sismici negli ultimi 10 anni, oggetto della sezione Storia di un minuto del Padiglione Italia della 17esima Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia che collabora, insieme a ActionAid Italia, GSSI - Gran Sasso Science Institute e Goethe-Institut Italia, all’organizzazione della tavola rotonda curata da Emilia Giorgi.

L’appuntamento, al quale parteciperanno i rappresentanti degli enti organizzatori a partire da Alessandro Melis, Curatore del Padiglione Italia Comunità Resilienti (elenco completo dei partecipanti su https://maxxilaquila.art/evento/storia-di-un-minuto/), nasce come momento di approfondimento della sezione espositiva, per ragionare insieme sulla necessità di tornare a osservare i luoghi in cui viviamo, attraverso lo strumento della fotografia come ricerca, analisi dei paesaggi dal punto di vista fisico e sociale.

Questi argomenti verranno affrontati attraverso i progetti fotografici, in mostra nel Padiglione, di Alessandro Imbriaco e di Göran Gnaudschun, rispettivamente dedicati alle comunità di Frontignano di Ussita nelle Marche, e di Onna, il piccolo borgo frazione dell’Aquila devastato dal sisma del 2009, e il film di Antonio Ottomanelli La prima casa in cui il cavallo andrà sarà nel vuoto (2021). La pellicola, commissionata per il Padiglione Italia alla 17. Mostra Internazionale di Architettura, presenta il collettivo 3e32, fondato nel 2009 all’Aquila da giovani attivisti alla ricerca di modalità diverse di convivenza, volte ad una ricostruzione morale ancora prima che fisica.

Un evento speciale, sabato 10 luglio alle 19.30, all’interno delle sale del museo, chiuderà il primo ciclo di incontri estivi al MAXXI L’Aquila. A partire dall’esperienza della riapertura di Palazzo Ardinghelli, Eike Schmidt, Direttore Gallerie degli Uffizi di Firenze – inserito da Blouin Artinfo nella lista dei dieci migliori Direttori di musei al mondo per gli eccellenti risultati raggiunti nella gestione delle Gallerie degli Uffizi – incontra il pubblico in occasione di una speciale conversazione con Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI L’Aquila, incentrata sul proficuo e affascinante rapporto tra classicità e contemporaneità nei contesti artistici e museali. Rapporto che ha il fine di perseguire un dialogo continuo e arricchente tra le varie forme della creatività nelle differenti espressioni temporali, e contribuisce a mantenere la connessione tra il passato e il presente instaurando una rete incessante di relazioni e interazioni tra le istituzioni e i loro visitatori.

Modera l’incontro Giuseppe Di Natale, Professore di Storia dell’arte contemporanea, dell’Università degli Studi dell’Aquila.

E intanto, comincia domani e andrà avanti fino al 10 luglio, nelle sale del museo, la terza edizione di Città Come Cultura “Dalla cultura si riparte”, il progetto promosso dal MAXXI con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, realizzato con il patrocinio del Comune dell’Aquila, in collaborazione con il Gran Sasso Science Institute e con il coinvolgimento di una rete di istituzioni nazionali.

Due giornate formative il 7 e l’8 luglio, e un laboratorio in presenza dedicato all’Aquila come modello di rigenerazione attraverso la cultura. Partendo dalla conoscenza delle realtà nel settore culturale, educativo e sociale del territorio, il laboratorio si pone l’obiettivo di attivare un confronto che possa diventare base di una fase progettuale. Oltre al workshop in presenza riservato a 30 professionisti già selezionati, sarà possibile partecipare da remoto agli appuntamenti online previsti per il 7 e l’8 luglio, tramite la piattaforma: https://fad.fondazionescuolapatrimonio.it/login/index.php