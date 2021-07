Luisa Di Laura è la nuova presidente del Rotary Club L’Aquila

E’ Luisa Di Laura la nuova Presidente del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, docente di latino e greco in servizio presso il Liceo Classico Domenico Cotugno di L’Aquila.

“Il nuovo anno rotariano, iniziato con una cerimonia all’insegna dell’amicizia e alla presenza di numerose autorità civili, militari, religiose e appartenenti ai diversi Club Service” si legge in una nota dell’associazione “avrà come temi l’ambiente, la valorizzazione del lavoro femminile, la valorizzazione delle eccellenze locali e le nuove generazioni con una progettualità sul territorio tesa a migliorare la vita della Comunità, è inoltre prevista la partecipazione a grandi service internazionali in collaborazione con club italiani ed esteri”.

“Luisa Di Laura prende il timone passatole da Antonio Durantini che la affiancherà come past president, al lavoro con loro e con il presidente incoming Alberto Villani una squadra dotata di grande professionalità e disponibilità: il Presidente designato e Vice Presidente Riccardo Mariani, segretario Stefano Di Cocco, tesoriere Giampiero Mantenuto, consigliere e prefetto Giulia Pignataro, consigliere Alessandra Imperatori, consigliere Carla Lettere e istruttore di club Antonio Petrella”.

“Saranno inoltre a lavoro i Presidenti delle Commissioni Rotary Fondation Fabrizio Cimino, Effettivo Federica Foglietti, Azione giovani Demetrio Moretti, Progetti Pierluigi Daniele, Finanze Giampiero Mantenuto, Salute Paola Iorio, Immagine Pubblica Roberta Gargano, Arte e cultura Giandomenico Piermarini, Pari Opportunità Carla Lettere e Ambiente Stefano Di Cocco”.