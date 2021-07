Legge quadro su calamità naturali, Maurizio Landini all'Aquila

Venerdì 9 luglio il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà all'Aquila per la presentazione della proposte elaborate dal sindacato per una legge quadro per la riduzione dell'impatto delle calamità naturali.

L'iniziativa si terrà nell'aula magna del Dipartimento di Scienze umane, in viale Nizza, alle 10 e potrà essere seguita in diretta streaming sul sito Collettiva.it.

Alla discussione parteciperanno: Edoardo Alesse, Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila; Francesco Marrelli, Segretario generale Cgil dell’Aquila; Laura Mariani, Responsabile politiche per la ricostruzione e la prevenzione antisismica e dei rischi naturali Cgil Nazionale; Fausto Guzzetti, Direttore dell’ufficio attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi, dipartimento della Protezione Civile; Giovanni Legnini, Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016. Prenderanno la parola anche i Segretari regionali Cgil Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria.

Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Landini.