L'Aquila: ex scuola Genzano di Sassa, approvato progetto di recupero

Una sede sportiva e ricreativa a disposizione di cittadini e associazioni: è questa la destinazione prevista per l’ex scuola di Genzano di Sassa, per cui la Giunta ha approvato in data odierna il progetto di riparazione post-sismica.

“A dodici anni dal terremoto del 2009 – affermano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vicesindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele – viene finalmente avviato l’iter per il recupero di un edificio pubblico che tornerà a costituire un punto di riferimento della frazione di Genzano di Sassa e l’intero territorio. I lavori, di importo complessivo pari a 350.000 euro, restituiranno infatti nella disponibilità dei cittadini una struttura che già prima del 2009 ospitava un’associazione di volontariato e che manterrà dunque la sua destinazione sociale e ricreativa. Si tratta di un ulteriore segno del nuovo impulso che questa amministrazione sta imprimendo alle attività di ricostruzione pubblica nel territorio comunale e restituire alla comunità luoghi e spazi per l’aggregazione”.