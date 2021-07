Referendum eutanasia legale, il 9 e 10 luglio raccolta firme all'Aquila

Il 9 e 10 luglio anche a L'Aquila prendono il via i tavoli di raccolta firme per il referendum a sostegno dell'eutanasia legale.

Per l'occasione, accanto ai volontari, nella prima giornata dei tavoli, sarà presente Mina Welby.

I tavoli:

9 luglio

- piazzale dell’Emiciclo dalle 18:00

- Corso Federico II (Quattro Cantoni) dalle 18:00

10 luglio:

- Corso Federico II (Quattro Cantoni) dalle 18:00

La proposta referendaria propone una parziale abrogazione dell’art. 579 del codice penale, quella relativa alla punibilità dell’omicidio del consenziente. In questo modo sarà possibile somministrare farmaci che accompagnano il paziente verso una morte non dolorosa, rispettando le sue volontà. Restano garantite l’interruzione dei trattamenti e la negazione del consenso, già previste dalla legge 219/2017 sul Biotestamento. Sia eutanasia che suicidio assistito poggiano non solo sul consenso del paziente, che quindi non può essere estorto né ottenuto con la violenza, ma anche su un quadro clinico che ne consenta l’applicazione.

Per tutte le info dettagliate https://referendum.eutanasialegale.it